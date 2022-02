FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie nach Quartalszahlen von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen und der Ausblick hätten sein Vertrauen in einer von der Ertragsdynamik gestützte Profitabilitätssteigerung, Kapitalausschüttungen und den Rückenwind durch steigende Zinsen noch verstärkt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen dieser drei Punkte habe er die Aktie jüngst bereits hochgestuft - nun schraubte er seine bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen weiter nach oben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 08:03 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

