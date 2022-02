Revival Gold veröffentlichte die letzten 7 Bohrergebnisse des Ziels 2021 Haidee auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett, Gold Terra Resource meldete eine Kauffinanzierung in Höhe von 5 Millionen C$, Discovery Silver veröffentlichte die Ergebnisse der 23 Bohrlöcher seines Phase-2-Bohrprogramms auf seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero und Hannan Metals gab ein Update zu den Explorationsprogrammen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente in Zentralperu.