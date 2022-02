Hamburg (ots) -In der zweiten Staffel des Audio-Formats "Unterwegs mit..." der Deutschen Bahn übernimmt die Journalistin und Moderatorin Salwa Houmsi, 25, die Rolle der Gastgeberin - und fährt mit spannenden und prominenten Gästen im Zug durchs Land.Seit 2020 produzieren die Deutsche Bahn und die Kommunikationsagentur TERRITORY unter dem Dach der Medienmarke DB MOBIL den Podcast "Unterwegs mit...". Ein:e Moderator:in, ein Gast, eine Zugfahrt und ein gutes Gespräch - das macht den Interview-Podcast aus, der prominente Persönlichkeiten auf ihrer Fahrt in Zügen der Deutschen Bahn begleitet und zehntausende Zuhörer:innen begeistert. In der ersten Staffel der Audio-Reihe wurden Gesprächspartner:innen wie Linda Zervakis und Jannik Schümann, Ina Müller und Eckhart von Hirschhausen, Sebastian Fitzek und Carolin Kebekus bei ihren Zugreisen quer durch Deutschland charmant um Klartext gebeten. Nachdem in der ersten Staffel Michel Abdollahi durch die Talks führte, wechselt nun die Stimme am Mikrofon: Salwa Houmsi, 25, Journalistin und Moderatorin, feiert ihr Debüt als neue Podcast-Hostin mit dem Musiker Casper und begleitet ihn auf der Fahrt von Berlin nach Bielefeld. Die erste Podcast-Folge der neuen Staffel ist ab heute abrufbar."Ich freue mich sehr, die zweite Staffel von 'Unterwegs mit...' moderieren zu dürfen. Als Reisende habe ich auf Zugfahrten schon einige intensive Gespräche geführt. Umso mehr bin ich jetzt gespannt darauf, ganz besondere Persönlichkeiten an Bord der Deutschen Bahn zu treffen und zu befragen", sagt die 25-jährige Berlinerin. Salwa Houmsi ist durch ihre Moderationen (u. a. 13 Fragen oder Studio Schmitt auf ZDFneo, Tracks night bei Arte) sowie diverse Podcasts bereits einem breiteren Publikum bekannt."Salwa Houmsi ist eine beeindruckende Moderatorin, die es schafft, auch komplexe Themen mit Leichtigkeit aufzugreifen und humorvoll und klug an ihr Publikum zu vermitteln", so Jürgen Kornmann, Leiter Marketing und PR und CMO der Deutschen Bahn. "Der Podcast 'Unterwegs mit...' ist fester Bestandteil der DB-MOBIL-Familie - gemeinsam mit dem Printmagazin und dbmobil.de. Mit Salwa Houmsi starten wir nun ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung dieser erfolgreichen Medienmarke." "Jetzt die zweite Staffel von 'Unterwegs mit... ' angehen zu können, ist für unser Team Bestätigung und Ansporn zugleich", so Adrian Pickshaus, Kreativdirektor bei TERRITORY und Chefredakteur von DB MOBIL."Mit Salwa Houmsi geht nun eine Gastgeberin ins Rennen, die für Schlagfertigkeit, Haltung und Zeitgeistthemen steht. Dem Format wird sie eine Menge neuer Impulse geben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!"Start der neuen Staffel des DB-Podcast ist der 18. Februar, jeweils freitags gehen im Zweiwochentakt auf allen gängigen Podcast-Plattformen (http://smarturl.it/hzhawa) neue Folgen an den Start.Über TERRITORYTERRITORY ist ein Kommunikationsunternehmen, das Agenturgeschäft und eigene digitale Produkte vereint. An sieben deutschen und fünf europäischen Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter:innen daran, Marken, Unternehmen und Institutionen spezifische Lösungen für alle Felder moderner Kommunikation anzubieten. Die flexible Netzwerkorganisation besteht aus der Kommunikationsagentur TERRITORY mit den Kompetenzbereichen Storytelling & Journalism, Strategie, Design, Social & Campaigns, Influencer Marketing, Video & Audio, PR & Experiences bis hin zu Tech & Data; TERRITORY Media als Full-Service Media-Agentur, die Media und Performance vernetzt sowie TERRITORY Embrace als Agentur für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing mit eigenen digitalen Plattformen wie Ausbildung.de oder MeinPraktikum.de. Das Unternehmen ist Teil von Bertelsmann und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.Über DB MOBILDB MOBIL, das Kundenmagazin der Deutschen Bahn, präsentiert den Leser:innen nicht nur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschende und relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeist. Das preisgekrönte Magazin wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden an Bord der Fernverkehrszüge, in den DB Reisezentren und DB Lounges angeboten. Es erreicht eine verbreitete Auflage von mehr als 400.000 Exemplaren und eine Reichweite von etwa 1,2 Millionen Leser:innen. Die Medienmarke DB Mobil wird neben dem Kundenmagazin, durch den Podcast "Unterwegs mit..." sowie dem digitalen Angebot dbmobil.de ergänzt.Pressekontakt:PRESSEKONTAKT DEUTSCHE BAHNAchim StaußSprecher Konzernachim.stauss@deutschebahn.comT: +49 30 297 61190PRESSEKONTAKT TERRITORYFelicitas HerrmannSenior Corporate Communication Managerpresse@territory.groupT: + 49 40 809 046 713Original-Content von: DB MOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133520/5150054