Die Aktien der Allianz SE -1,15% haben am Freitag nur kurzzeitig von der Vorlage der Jahreszahlen profitiert. Während der Versicherungskonzern die Dividende anheben will, sorgen sich Anleger weiter um einen Rechtsstreit in den USA. Der DAX-Konzern hat für diesen eine Rückstellung in Milliardenhöhe gebildet. Ein Rechtsstreit in den USA kommt den Versicherungskonzern Allianz euer zu stehen. Der DAX-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...