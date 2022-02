Die Photovoltaik-Entwickler und Betreiber Enen sucht für ein neues Freiflächenvorhaben in Deutschland Investoren aus der Crowd. Für ein Nachrangdarlehen werden für 4 Jahre 6 Prozent per annum geboten. Die Enen endless energy will Crowdinvestoren für die Entwicklung einer große Photovoltaik-Freiflächenanlage gewinnen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit der Crowdinvesting-Plattform Wiwin. Wie Enen mitteilte, handelt es sich bei dem Projekt um eine deutsche Freiflächen-Photovoltaikanlage. Sie verfüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...