Konsequent verfolgt die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) den Ausbau ihres Portfolio's im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren. Darauf will man sich in der nächsten Zeit verstärkt konzentrieren - zuletzt erläuterte Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) die Strategie und Ausrichtung "seines Unternehmens". Heute ein passender Schritt in diese Richtung. Erwerb eines voll-vermieteten Fachmarkts in Zella-Mehlis (Thüringen) Langfristiger Mieter des gesamten, 2007 gebauten Objekts ist seit 2007 EDEKA Foodservice, die auf einer Grundstücksfläche von rd. ...

