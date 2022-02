Viele Aktien und selbst Anleihen sind in den letzten Wochen stärker gefallen, während Gold zulegte. Dafür gibt es mehrere Gründe. So sind besonders amerikanische Aktien in den letzten Jahren aufgrund der sehr niedriger Zinsen stark gestiegen und nun hoch bewertet. Das war sogar gerechtfertigt, denn Anleihen waren noch viel teurer und Tagesgeldanlagen ebenfalls unattraktiv. Doch aufgrund der nun hohen Inflation heben die meisten Zentralbanken die Zinsen an oder haben für 2022 eine Erhöhung angekündigt. ...

