Der EuroStoxx50 klettert am späten Vormittag um 0,12 Prozent auf 4118,32 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag erneut wenig verändert tendiert. Damit war einmal mehr Zurückhaltung an den Märkten angesagt, wozu auch der anstehende US-Feiertag am Montag beitrug. Der EuroStoxx 50 kletterte am späten Vormittag um 0,12 Prozent auf 4118,32 Punkte. Der französische Cac 40 kam mit 0,37 Prozent auf 6972,64 Punkte etwas stärker voran...

