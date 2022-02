DJ Scholz lädt G7-Chefs für Donnerstag zu virtuellem Gipfel ein

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) für Donnerstag zu einem virtuellen Gespräch eingeladen. Bei dem Austausch soll es auch um die angespannte Situation im Grenzgebiet zur Ukraine gehen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte.

"Das Treffen dient der Vorbereitung des G7-Gipfels, der vom 26. bis 28. Juni im Schloss Elmau stattfinden wird", so Büchner. "Es bietet zudem Gelegenheit zu einem Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen Themen, auch hier insbesondere zu geopolitischen Lage mit Blick auf die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze."

Das für 90 Minuten angesetzte Gespräch soll um 15.00 Uhr beginnen. Im Anschluss will Scholz die Presse unterrichten. Deutschland hält die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr inne. Der Gruppe gehören außerdem noch die Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an.

