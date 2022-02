München (ots) -Dieses Frühstück wird ein 68-jähriger Rentner aus Unterfranken nicht mehr vergessen. Mit der Spielquittung in der Hand saß er an der gedeckten Sonntagstafel und verglich die Gewinnzahlen der Ziehung im LOTTO 6aus49 vom 12. Februar mit den angekreuzten Zahlen. "Du wirst ja immer ruhiger", sagte seine Ehefrau zu dem erkennbar blasser werdenden Gemahlen, der mit "Wir haben sechs Richtige mit Superzahl" das Rätsel seines farblosen Gesichts lüftete.Gemeinsam mit Ehefrau, Sohn und Tochter hatte er den Spielauftrag mit den gezogenen Zahlen 2,13,17,31,39 und 48 innerhalb eines Tippfelds sowie der Superzahl 6 abgegeben und damit genau 17.113.779,20 Euro gewonnen. Heute meldeten sich die glücklichen Spielteilnehmer als frisch gebackene Multimillionäre bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in der Außenstelle Nürnberg.Der nächste emotionale Schauer ereilte den Rentner, als er von der Höhe des LOTTO-Gewinns erfuhr: "Über 17 Millionen. Mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter. Das war wie im Film.""Wir sind momentan noch etwas überfordert", gibt der Familienvater aus Unterfranken zu Protokoll, wenn man ihn nach Plänen fragt, wie der hohe zweistellige Millionengewinn angelegt werden soll.Der millionenschwere Spielauftrag wurde mit einem Vollsystemtipp 6aus7 erzielt. Nach den Spielregeln können beim LOTTO Vollsystem 6aus7 anstatt der im LOTTO 6aus49 üblichen sechs anzukreuzenden Glückszahlen sieben Glückszahlen angekreuzt werden. Dabei nehmen alle mathematisch möglichen Tippreihen von je sechs Zahlen, die sich aus den angekreuzten sieben Zahlen bilden lassen, an der Ziehung teil. Der Systemtipp traf nicht nur die Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) mit einer Gewinnquote von 17.074.092,80 Euro, sondern auch sechs weitere Treffer in Gewinnklasse 3 (fünf Richtige plus Superzahl) mit insgesamt 39.686,40 Euro.Die Investition für den millionenschweren Spielauftrag belief sich für zwei getippte Systemschein-Spielfelder und die Teilnahmen an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 inklusive Bearbeitungsgebühr auf 20,55 Euro.Pressekontakt:LOTTERIEN SPIELBANKEN BAYERN PressestelleLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon 089 28655-530 o. -601, Telefax 089 28655 -18530 o. -18601E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet:www.lotterien-spielbanken-bayern.de/presse-news/pressekontakt/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5150336