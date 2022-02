Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am frühen Nachmittag zu 1,0461 gehandelt nach 1,0474 am Morgen. Für USD/CHF ergibt das 0,9206 nach 0,9212.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar ganz leicht nachgegeben. Bis zum Mittag fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1361 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei 1,1371 notiert. Zum Franken verlor der Euro ebenfalls ganz wenig. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am frühen Nachmittag zu 1,0461 gehandelt nach 1,0474 am Morgen. Für USD/CHF ergibt das 0,9206 nach 0,9212.

