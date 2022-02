Der Pharma-Konzern GlaxoSmithKline (GSK) hat eine Phase-3-Impfstudie an schwangeren Frauen wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen. Konkrete Gründe wurden nicht genannt, die Entscheidung sei auf Anraten von unabhängigen Experten nach routinemäßigen Sicherheitstests gefallen, so das Unternehmen am Freitag.Bei dem getesteten Impfstoff handelt es sich um ein Vakzin gegen das sogenannte respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das häufig schwere Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern auslöst, aber auch ...

