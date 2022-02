MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der scheidende Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat das diesjährige Treffen als das bedeutendste während seiner 14-jährigen Amtszeit bezeichnet. Der Ukraine-Konflikt sei eine wirklich bedrohliche internationale Krise, sagte Ischinger am Freitag zum Auftakt der Konferenz. Er bedauerte erneut, dass die russische Regierung sich dazu entschieden habe, in diesem Jahr niemanden nach München zu schicken, um die eigenen Sichtweisen darzulegen. Die Türen blieben aber offen, jederzeit.

In den vergangenen Jahren habe man eine ganze Reihe von Krisen erlebt, sagte Ischinger. Er nannte beispielhaft die Wirtschaftskrise, den Arabischen Frühling, die gewalttätigen Konflikte in Libyen und Syrien oder die illegale Annexion der Krim durch Russland. Zudem habe man in der transatlantischen Partnerschaft turbulente Zeiten erlebt.

Insgesamt seien die Krisen intensiver und zahlreicher geworden. Ganz viele Themen seien zu Sicherheitsthemen geworden, erklärte Ischinger, und nannte beispielhaft den Klimawandel und dessen Folgen. Er rief alle Teilnehmer auf, eine mögliche "Hilflosigkeit" zu überwinden.

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz ist Ischingers letzte als Vorsitzender. Er übergibt die Leitung dann an den Diplomaten Christoph Heusgen. Zu den prominentesten Rednern in diesem Jahr zählen Kanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris./cn/mfi/aha/ctt/DP/eas