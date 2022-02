Am Donnerstag hat Valiant die Reduktion des Geschäftsstellennetzes in ihrer Stammregion bekanntgegeben, nun ist auch klar, an welchen Standorten die Filialen geschlossen werden.Bern - Am Donnerstag hat Valiant die Reduktion des Geschäftsstellennetzes in ihrer Stammregion bekanntgegeben, nun ist auch klar, an welchen Standorten die Filialen geschlossen werden. Die Reduktion erfolgt nach Valiant-Angaben an Standorten, die geografisch nahe einer anderen Geschäftsstelle liegen. Die folgenden Valiant Geschäftsstellen werden 2022 geschlossen: Bassecourt, Beinwil am See...

