Die Adidas-Aktie kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach unten. Zuletzt haben Berichte um massive Umsatzrückgänge in China für weiteren Druck gesorgt. Adidas bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung. Doch die Anleger beschwichtigt das nicht. Jetzt rücken diese Marken in den Fokus. Die DAX-Aktie verliert am Donnerstag in Frankfurt fast drei Prozent. Laut Medienberichten werden dieses Jahr rund 450 Millionen Dollar weniger in die Kassen gespült als geplant. Einen großen Anteil daran dürfte der Boykott ...

Den vollständigen Artikel lesen ...