Die Anleger am deutschen Aktienmarkt tendieren am Freitag im geopolitisch weiter nervösen Umfeld zur Vorsicht. Auch das längere Wochenende in den USA, wo am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird, sorgt für Zurückhaltung. Zeitweise fällt der DAX um 200 Zähler auf 15.040.Der DAX steuert auf eine deutlich negative Wochenbilanz zu. Nachrichten zur Nato-Russland-Krise in Sachen Ukraine bestimmten in dieser Woche das Kursgeschehen. Der Markt bewegte sich dabei zwischen der Hoffnung auf eine ...

