Der in Paris und Madrid angebotene E-Carsharing-Dienst Zity von Renault wird im März auch in Lyon an den Start gehen. Mit wie vielen Elektroautos, verrät Zity noch nicht. Zudem sollen weitere Städte folgen. Im vergangenen Jahr wurde der Dienst im Zuge der neuen E-Strategie mit der Gründung der Mobilitätsmarke Mobilize in "Zity by Mobilize" umbenannt - in der Mitteilung wird das Unternehmen aber weiterhin ...

