Vaduz (ots) -Der Wald geht uns alle an. Für Liechtenstein ist er Erholungsraum und zugleich Lebensraum für Pflanzen und Tiere und bedeutet Schutz vor Naturgefahren. Er ist sowohl Betroffener als auch Verbündeter in der Klimawandelanpassung und im Klimaschutz. "In einer Zeit grosser globaler Veränderungen ist es besonders wichtig, die Chancen und Risiken für unseren Wald zu erkennen und gemeinsam ein Leitbild für die Zukunft zu entwickeln", so Regierungschef-Stellvertreterin und Umweltministerin Sabine Monauni. Das zu erstellende Leitbild, soll aufbauend auf den Erfahrungen und Erkenntnissen von vorangegangenen Programmen, Massnahmenpaketen, Gutachten und Studien in einem partizipativen Prozess die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald berücksichtigen und unter einen Hut bringen. Das Resultat, die Liechtensteiner Waldstrategie 2030+, soll Entwicklungsperspektiven sichtbar machen und als Informationsquelle für die breite Bevölkerung dienen.Der Prozess hat im Oktober 2021 begonnen. Im Laufe dieses Jahres 2022 werden alle Anspruchsgruppen rund um den Wald eingeladen, sich aktiv in die Strategieerstellung einzubringen. Am 20. Januar 2022 fand bereits der erste Workshop statt, bei dem sich Eigentümer/innen, Bewirtschafter/innen sowie Jagdvertreter/innen über die Ziele der Strategie ausgetauscht haben. Am 17. Februar 2022 gab es einen zweiten Workshop im SAL in Schaan mit einem erweiterten Personenkreis von ungefähr 40 Personen. Darunter waren Vertreter/innen der Jagd, der Waldbewirtschaftung und -eigentümerschaft, sowie von Parteien, Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und aus der Holzverarbeitung. Dabei wurden die Ziele weiter abgestimmt. Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat dabei betont, wie wichtig der breite Einbezug der Gesellschaft ist in Anbetracht der grossen Bedeutung des Waldes und der damit einhergehenden Interessen.Es folgen weitere Workshops und Gespräche im Frühling, sowie eine öffentliche Begutachtungsphase im Sommer. Mit Dezember 2022 soll das waldbezogene Leitbild - die Liechtensteiner Waldstrategie 2030+ - fertiggestellt sein.