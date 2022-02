DJ Scholz: Sind auf Sanktionen gegen Russland bei Aggression vorbereitet

Von Andrea Thomas

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Der Westen wird nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz geschlossen und zügig Sanktionen gegen Russland verhängen, sollte es zu einer militärischen Invasion der Ukraine kommen. Aufgrund des militärischen Aufmarschs russischer Truppen an der Grenzregion zur Ukraine sei die Situation "sehr ernst" und eine "dramatische Realität", sagte Scholz (SPD) zum Abschluss des EU-Afrika-Gipfels in Brüssel.

"Wir sind uns sowohl in der Nato als auch in der EU einig, dass wir zwar vorbereiten, welche Sanktionen dann ergriffen werden sollen, dass wir sie aber vorher nicht veröffentlichen wollen", sagte Scholz. "Wir sind vorbereitet, wir können morgen die Entscheidung treffen." Man werde diese Entscheidung "einheitlich und ohne Ausnahmen treffen".

Scholz betonte zudem, dass sich die Ukraine-Situation seit seinem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag nicht verändert habe. "Es gibt einen militärischen Kräfteaufbau seitens Russlands, der ausreicht, um einen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Das darf man überhaupt nicht wegwischen", so Scholz. "Wir dürfen niemals naiv sein", sagte Scholz mit Blick auf den "massiven militärischen Aufwuchs" von russischen Kapazitäten entlang der ukrainischen Grenze auf russischem Territorium, im Rahmen eines Manövers in Belarus und zu hoher See.

Daher müsse man eine Doppelstrategie verfolgen, indem man Russland einerseits sehr klar Konsequenzen für den Fall einer militärischen Aggression ankündigt und gleichzeitig alle Möglichkeiten nutzt für eine diplomatische Auflösung der gegenwärtig sehr angespannten Situation, betonte Scholz.

Auf die Frage nach einer möglichen Waffenlieferung in die Ukraine sagte Scholz, dass Deutschland bei seiner Position bleibe und keine Waffen liefern werde. Man stelle aber Kiew mit finanzieller Hilfe bei.

