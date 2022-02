Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ukraine-Krise, Zinsängste, Corona - die anhaltende Nervosität an den Märkten sorgt für ein hohes Aufkommen im Fondshandel, so die Deutsche Börse AG. "Die Umsätze sind gut, vor allem in den vergangenen Tagen war richtig viel los", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...