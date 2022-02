Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Gesellschaft bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen mitteilte, legt der Versicherungsriese Allianz für Vergleiche mit Großkunden seiner Fondstochter Allianz Global Investors rund 3,7 Milliarden Euro zurück, so die Experten von "FONDS professionell".US-amerikanische Pensionsfonds und andere Großanleger hätten mit Hedgefonds des Hauses im Corona-Crash schwere Verluste erlitten. 25 Investoren hätten wegen der Einbußen mit den "Structured Alpha"-Vehikeln die Gesellschaft auf mehr als sechs Milliarden Dollar (5,3 Mrd. Euro) an Schadenersatz verklagt. Die Aufsichtsbehörden würden in dem Fall noch ermitteln. Spartenchefin Jacqueline Hunt habe gehen müssen. ...

