Renault überzeugt - Hermes enttäuscht

Die beiden CAC-40© Werte legen ihre Bücher zum abgelaufenen Jahr offen



Am Freitagmorgen um 07:15 Uhr hat Renault die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bekanntgegeben und konnte für positive Stimmung unter den Anlegern sorgen. Während der weltweite Absatz im Vergleich zu 2020 einen Rückgang von 4,5 % verzeichnete, stieg der Gesamtumsatz im gleichen Zeitraum um 6,3 % von zuvor etwa 43,47 Millionen Euro auf nun 46,21 Millionen Euro. Auch die operative Marge konnte das Unternehmen um 4,4% auf 3,6% aus dem zuvor negativen Bereich erhöhen. Insgesamt konnte Renault einen Gesamtgewinn von 967 Millionen Euro einfahren, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresverlust darstellt. Strategisch sei man zudem auf einer Linie mit dem selbst gesteckten Ziel bis 2030 35 CO2 arme Modelle auf die Straße zu bringen und bis 2040 komplett CO2 neutral zu produzieren, so das Management.



Etwas später am Morgen, um 08:00 Uhr, gewährte das Lederhaus Hermes Einblick in die Bücher zum vergangenen Geschäftsjahr. Während der Gesamtumsatz im Vergleich zu 2020 um 42 % und zu 2019 um 15,4 % auf 9 Milliarden Euro erhöht werden konnte, sank gleichzeitig der Erlös aus Lederwaren um 3,3 % auf nun nur noch etwa 1 Milliarde Euro. Der operative Erlös konnte ebenfalls um 78 % im Vorjahresvergleich und um etwa 30 % im Vergleich zu 2019 auf nun 3,5 Milliarden Euro erhöht werden. Insgesamt betrug der Gesamtgewinn 2,4 Milliarden Euro, was im Vorjahresvergleich einen Anstieg von etwa 71% darstellt. Für 2022 erwartet Hermes zwar weitere Hindernisse resultierend aus der Corona-Pandemie, rechnet aber trotz dessen mit weiterem Wachstum.





