S\u00c3O Paulo, Brasilien (ots/PRNewswire) -Das Darlehen für den Bau der selbstproduzierenden Photovoltaikanlage wurde über den Northeastern Constitutional Financing Fund der brasilianischen Northeastern Bank aufgenommenS\u00c3O PAULO, Brasilien, 18. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, ein weltweit tätiger Erzeuger von erneuerbaren Energien, hat sich ein Darlehen in Höhe von 407 Millionen R$ (ca. 76 Millionen US$) vom Northeastern Constitutional Financing Fund der brasilianischen Northeastern Bank für den Bau des Solarkraftwerks Lar do Sol - Casablanca II gesichert, das in Pirapora im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais errichtet werden soll. Die Eigenproduktionsanlage wird Unipar dabei helfen, Chlor für die Wasseraufbereitung von über 60 Millionen Menschen zu produzieren.Atlas Renewable Energy wird der Hauptinvestor und -betreiber sein und mit Unipar zusammenarbeiten, das eine Co-Investition tätigen wird."Projekte wie diese sind großartige Beispiele für langfristige Beziehungen zwischen einem Erzeuger erneuerbarer Energien, einem Finanzier und einem Kunden", sagte Luis Pita, General Manager von Atlas Renewable Energy in Brasilien. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Unipar und BNB die Fähigkeiten und Erfolge von Atlas in dieser Branche anerkennen und uns als Partner für den Bau und den Betrieb von Großprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien sowie für die Umsetzung von Sozial- und Umweltprogrammen zum Nutzen der Gemeinden in der Umgebung dieses Projekts ausgewählt haben.""Die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien sticht unter den Fördermaßnahmen der Banco do Nordeste do Brasil SA hervor. Die Institution ist die größte regionale Entwicklungsbank in Lateinamerika und hebt sich von anderen Banken durch ihren Entwicklungsauftrag ab, der auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen in ihrem Tätigkeitsbereich ausgerichtet ist", erklärte der Superintendent der Banco do Nordeste de Brasil, Diego Rocha Batista. "Das Kreditprogramm bietet nicht nur angemessene Bedingungen für den Sektor, sondern ist auch Teil der Maßnahmen der Bank zur ökologischen Nachhaltigkeit. Der Abschluss einer weiteren Finanzierung mit Atlas Renewable Energy in Brasilien unterstreicht unser Engagement in diesem Sektor und macht die Unternehmensgruppe zu einem hervorragenden Partner in der Region."Das Solarkraftwerk Lar do Sol - Casablanca II, das sich über eine Fläche von etwa 700 Hektar erstreckt, wird eine installierte Leistung von 239 MWp mit 460.000 Solarzellen haben. Die jährliche Energieerzeugung der Anlage entspricht der Energieversorgung von etwa 261.662 Haushalten, entsprechend dem durchschnittlichen Verbrauch einer brasilianischen Familie. Darüber hinaus werden durch die Anlage jährlich etwa 40 500 Tonnen CO2-Emissionen vermieden, was dem Wegfall von 16 200 Fahrzeugen auf den Straßen von São Paulo entspricht.Die Anlage wird nicht nur die Chlor- und Chloridproduktion von Unipar versorgen, sondern auch rund 1 200 lokale Mitarbeiter während der Hauptbauphase einstellen und das Atlas-Programm für weibliche Arbeitskräfte "Wir sind alle Teil der gleichen Energie" umsetzen. Damit wird Lar do Sol - Casablanca II mindestens 5 der SDGs der Vereinten Nationen einhalten (#5: Gleichstellung der Geschlechter, #6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, #8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, #10 Verringerung von Ungleichheiten und #12: Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion).Informationen zu Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy ist ein Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das auf dem gesamten amerikanischen Kontinent Projekte für erneuerbare Energien mit langfristigen Verträgen entwickelt, baut und betreibt. Das derzeitige Unternehmensportfolio umfasst 2,3 GW an vertraglich vereinbarten Projekten in der Entwicklungs-, Bau- oder Betriebsphase und soll in den nächsten Jahren um weitere 4 GW erweitert werden.Atlas Renewable Energy wurde 2017 gegründet und verfügt über ein erfahrenes Team mit der längsten Erfolgsbilanz in der Solarenergiebranche in Lateinamerika. Das Unternehmen ist für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten bekannt.Atlas Renewable Energy ist Teil des Energy Fund IV, der von Actis, einem führenden Private Equity Investor im Energiesektor, gegründet wurde. Das Wachstum von Atlas Renewable Energy konzentriert sich auf die führenden Schwellenländer und Volkswirtschaften. Dabei nutzt das Unternehmen sein bewährtes Know-how in den Bereichen Entwicklung, Kommerzialisierung und Strukturierung, um den Wandel zu sauberer Energie zu beschleunigen. Durch die aktive Einbindung der Gemeinde und der Interessengruppen, die im Mittelpunkt der Projektstrategie stehen, arbeitet das Unternehmen jeden Tag daran, eine sauberere Zukunft zu schaffen.Um mehr über Atlas Renewable Energy zu erfahren, besuchen Sie uns www.AtlasRenewableEnergy.com (http://www.atlasrenewableenergy.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749296/Atlas_Renewable_Energy.jpgPressekontakt:Dave Chambers,dchambers@headlandconsultancy.com,+44 7759157673Original-Content von: Atlas Renewable Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153456/5150667