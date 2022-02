Draftkings-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund neunzehn Prozent. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Draftkings erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da Draftkings immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent unter dem aktuellen Niveau. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 17,41 USD. Jetzt brennt also die Luft!

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...