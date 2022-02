Das EUR/CHF-Paar steht am späteren Nachmittag bei 1,0432, nach noch 1,0461 Franken im Mittagshandel.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1341 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch etwas höher notiert. Auch zum Franken hat der Euro am Nachmittag an seine Verluste vom Morgen angeknüpft. Das EUR/CHF-Paar steht bei 1,0432, nach noch 1,0461 Franken im Mittagshandel. Der Dollar sinkt am Freitagnachmittag zeitenweise wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...