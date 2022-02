Osnabrück (ots) -Marburger Bund warnt vor zu schnellen Corona-Lockerungen in NiedersachsenÄrzteorganisation lehnt "Freedom Day" sowie Lockerungen bei Feiern und Großveranstaltungen abHannover. Der Marburger Bund in Niedersachsen warnt vor einem zu schnellen und übereilten Lockern der Corona-Regeln. "Wir halten es für nicht zielführend, starr am Wegfall tiefgreifender Einschränkungen ab dem 20. März festzuhalten, wenn die Infektionslage dies dann nicht zulassen sollte", erklärte der zweite Vorsitzende der Ärzteorganisation, Andreas Hammerschmidt, gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und fügte hinzu: "Ein Freedom Day könnte zu wieder rasant ansteigenden Fallzahlen mit entsprechender Belastung des Gesundheitswesens führen. Wir lehnen diesen daher entschieden ab. Die Pandemie wird leider noch lange nicht vorbei sein." Die Zahl derer, die sich täglich mit dem Coronavirus infizierten, liege weiterhin auf "sehr hohem Niveau". Zwar seien die Inzidenzwerte und die Hospitalisierungsrate rückläufig, "von Normalität sind wir aber immer noch weit entfernt", mahnte Hammerschmidt.Gleichzeitig warnte der Mediziner im Gespräch mit der NOZ ausdrücklich vor Lockerungen bei Veranstaltungen, Diskotheken und Clubs. "So verständlich der Wunsch nach einer Rückkehr zum unbeschwerten Feiern ist, so sind die Infektionszahlen noch zu hoch und das Infektionsrisiko in einem solchen Umfeld zu groß", sagte Hammerschmidt.+++https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/aerzte-warnen-vor-zu-schnellen-corona-lockerungen-in-niedersachsen-21156865Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5150687