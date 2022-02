Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Cembra erzielt robustes Resultat mit Rekordgewinn



18.02.2022 / 18:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Korrigendum zur deutschen Ad hoc-Mitteilung vom 16. Februar 2022 (S. 1, letzter Abschnitt): Die Forderungen im Privatkreditgeschäft belaufen sich auf CHF 2.3 Milliarden und nicht wie versehentlich aufgeführt auf CHF 2.5 Milliarden. Der Text der englischen Ad hoc-Mitteilung vom 16. Februar 2022 war korrekt. Der vollständige Text der korrigierten deutschen Ad hoc-Mitteilung lautet wie folgt:



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Anhaltende Erholung in einem herausfordernden Umfeld führt zu Reingewinn von CHF 161.5 Millionen (+6%)

Nettoertrag von CHF 487.0 Millionen (-2%) hauptsächlich aufgrund tieferem Zinsertrag

Kommissions- und Gebühreneinnahmen +7%, mit deutlicher Erholung ab dem zweiten Quartal

Weiterhin ausgezeichnete Verlustquote von 0.6% und stabile Kostenbasis

Eigenkapitalrendite 13.9% und Tier 1-Kapitalquote von 18.9%

Erhöhte Dividende von CHF 3.85 pro Aktie vorgeschlagen gegenüber CHF 3.75 im Vorjahr

Ausblick für 2022: robuste Geschäftsentwicklung und Eigenkapitalrendite von 13-14% erwartet Zürich - Der Reingewinn von Cembra erhöhte sich um 6% auf CHF 161.5 Millionen, oder CHF 5.50 pro Aktie. Der Nettoertrag nahm um 2% ab, während sich die Kommissions- und Gebühreneinnahmen dank der im zweiten Quartal beginnenden Erholung um 7% erhöhten. Trotz des herausfordernden Umfelds blieb die Verlustquote mit 0.6% sehr gut, beziehungsweise 0.8% bereinigt um einen Verkauf eines Forderungsbestands. Als Folge davon erreichte die Eigenkapitalrendite 13.9% und die Tier-1-Kapitalquote lag bei 18.9%. Holger Laubenthal, CEO, sagte: «Die robuste Entwicklung in allen Geschäftsfeldern und unsere ausgezeichnete Verlustquote ermöglichen uns, in einem herausfordernden Umfeld einen Rekordgewinn auszuweisen. Während die Beendigung der Partnerschaft mit Migros sicherlich ein Rückschlag ist, konnten wir erfolgreich neue Partner in den Bereichen Kreditkarten und Buy Now Pay Later gewinnen. Wir konzentrieren uns voll auf die Umsetzung unserer aktualisierten Strategie.» Robuste Geschäftsentwicklung Die gesamten Nettoforderungen gegenüber Kunden per 31. Dezember 2021 beliefen sich auf CHF 6.2 Milliarden. Dies entspricht einem Rückgang von 1% gegenüber dem Ende des Vorjahres. Im Privatkreditgeschäft stabilisierten sich die Forderungen im zweiten Halbjahr. Der Rückgang der Forderungen um 5% auf CHF 2.3 Milliarden im Gesamtjahr war hauptsächlich auf die aufgrund von Covid-19 tiefere Nachfrage und die vorsichtige Zeichnungspolitik im Neugeschäft zurückzuführen. Infolge des Rückgangs der Forderungen nahm der Zinsertrag im Privatkreditgeschäft um 11% auf CHF 169.4 Millionen ab, bei einer Rendite von 7.0%. Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Bereich Fahrzeugfinanzierungen nahmen um 1% auf CHF 2.8 Milliarden ab. Der Zinsertrag erhöhte sich um 1% auf CHF 130.1 Millionen, bei einer Rendite von 4.6%. Im Kreditkartengeschäft erhöhten sich die Nettoforderungen um 6% auf CHF 1.0 Milliarden, als Folge der Erholung im zweiten Quartal. Der Zinsertrag im Kartengeschäft erhöhte sich leicht um 1% auf CHF 84.5 Millionen. Die Rendite lag bei 8.4%. Die Transaktionsvolumina erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 13%, hauptsächlich aufgrund höherer Ausgaben im Inland. Die Anzahl herausgegebener Karten nahm weiter zu, im Jahresvergleich um 4% auf 1'068'000 Karten. Neue Partner und profitables Wachstum bei Swissbilling Im Jahr 2021 setzte Cembras Tochtergesellschaft Swissbilling ihr profitables Wachstum fort. Sie setzte erfolgreich neue Buy Now Pay Later (BNPL)-Lösungen für IKEA und andere Partner um. Swissbilling erreichte bei den Gebühreneinnahmen ein Wachstum von 23% auf CHF 11 Millionen. Covid-19-Restriktionen beeinflussten den Nettoertrag Der gesamte Nettoertrag nahm um 2% auf CHF 487.0 Millionen ab. Der Zinsertrag reduzierte sich um 5%, als Folge der tieferen Forderungsbasis im Privatkreditgeschäft. Der Zinsaufwand ging um 3% auf CHF 26.0 Millionen zurück. Der Ertrag aus Kommissionen und Gebühren erhöhte sich um 7% auf CHF 130.3 Millionen. Die Kommissionen und Gebühren auf Kreditkarten erhöhten sich aufgrund der im zweiten Quartal einsetzenden Erholung im Jahresverlauf um 13%. Der Anteil des Nettoertrags aus Kommissionen und Gebühren stieg auf 27% gegenüber 25% im Vorjahr. Der Geschäftsaufwand ging leicht zurück von CHF 247.4 Millionen auf CHF 246.3 Millionen. Der Personalaufwand nahm um 2% auf CHF 132.2 Millionen zu. Der Sachaufwand reduzierte sich um 3% auf CHF 114.0 Millionen. Das Aufwand/Ertrags-Verhältnis erhöhte sich aufgrund der tieferen Erträge auf 50.6% (2020: 49.8%). Ausgezeichnete Verlustquote Die Wertberichtigungen für Verluste reduzierten sich um CHF 16.1 Millionen oder 29% auf CHF 40.3 Millionen, da neben der zugrundeliegenden ausgezeichneten Verlustquote auch der Verkauf eines bereits abgeschriebenen Forderungsbestands zum Ergebnis beitrug. Diese Effekte führten zu einer Verlustquote von 0.6%. Bereinigt um den Einmaleffekt von CHF 8.2 Millionen, erreichte die Verlustquote 0.8% (2020: 0.9%). Der Anteil der gefährdeten Forderungen (NPL) nahm leicht auf 0.6% ab (2020: 0.7%). Die Quote der mehr als 30 Tage ausstehenden Forderungen sank auf 1.6% (2020: 1.8%). Stabile Finanzierung Im Jahr 2021 nahm das Finanzierungsportfolio um 3% auf CHF 5.7 Milliarden ab, entsprechend dem Rückgang in der Forderungsbasis und dem niedrigeren Bestand an flüssigen Mitteln. Der Finanzierungsmix mit 56% Spareinlagen und 44% Nicht-Spareinlagen blieb insgesamt stabil. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit ging leicht auf 2.5 Jahre (2020: 2.7 Jahre) zurück und die Finanzierungskosten am Ende der Periode betrugen 44 Basispunkte (2020: 45 Basispunkte). Dividende erhöht Cembra bleibt sehr gut kapitalisiert, mit einer starken Tier 1-Kapitalquote von 18.9% (31. Dezember 2020: 17.7%). Das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital nahm um 6% auf CHF 1.200 Milliarden zu, nachdem Cembra im April 2021 eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von CHF 110 Millionen ausgeschüttet hatte. Aufgrund der robusten Geschäftsentwicklung schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 21. April 2022 eine 3%, respektive CHF 0.10, höhere Dividende von CHF 3.85 pro Aktie vor. Diese Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 70% des Reingewinns. Nachhaltigkeitsratings bestätigt Im Jahr 2021 bestätigten führende ESG-Rating-Agenturen ihre Bewertungen der Nachhaltigkeit von Cembra. Cembra war auch eines von neun Schweizer Unternehmen, das in den Bloomberg Gender Equality Index 2022 aufgenommen wurde. Cembras Nachhaltigkeitsbericht, der am 16. März 2022 publiziert wird, wird erstmals mit einem externen Prüfbericht versehen sein. Ausblick Für 2022 erwartet Cembra derzeit eine stabile Geschäftsentwicklung und eine Umsatzsteigerung im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Erholung. Weiter geht Cembra von einer soliden Verlustquote aus und bestätigt den Ausblick für eine Eigenkapitalrendite von 13-14% für 2022 und 2023, sowie über 15% ab 2024. Alle Unterlagen (Investorenpräsentation und diese Medienmitteilung) sind unter www.cembra.ch/investoren abrufbar. Kontakte Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Audio webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten (in Englisch) Datum und Zeit: 16. Datum und Zeit: 16. Februar 2022 um 9.00 Uhr MEZ Referenten: Holger Laubenthal (CEO), Pascal Perritaz (CFO) and Volker Gloe (CRO) Wichtige Daten 16. März 2022: 21. April 2022: 27. April 2022: 21. Juli 2022: Publikation Geschäftsbericht 2021 Generalversammlung 2022 Ex-Dividendendatum Publikation Halbjahresresultate 2022 und Zwischenbericht Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

