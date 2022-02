Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 verliert den dritten Tag in Folge an Boden und verschärfte noch das Abwärtstempo. Am Ende stand ein Minus von 0,95 Prozent auf 4074,28 Punkte zu Buche.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag erneut nachgegeben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor den dritten Tag in Folge an Boden und verschärfte noch das Abwärtstempo. Erneut war es vor allem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der die Kurse belastete. Am Ende stand für den EuroStoxx 50 ein Minus von 0,95 Prozent auf 4074,28 Punkte zu Buche.

