Windkraftanlagen werden voraussichtlich in Deutschland insgesamt im Februar - laut BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft - 20,9 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom erzeugen. Und das nach einem bereits sehr windstarken Januar, in dem bereits eine 40, 2 % höhere Ausbeute als im Vorjahreszeitraum erzielt werden konnte: Im Januar erzeugten Windenergieanlagen 12,9 Mrd kwh Strom (Januar 2021 "nur" 9,2 Mrd kwh). Genau 20,9 Mrd kwh im Februar durch Windkraftanlagen in Deutschland sollen es werden - soviel wie zwei Atomkraftwerke in einem Jahr! Und davon sollen 17,9 Mrd. kWh auf ...

