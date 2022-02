Ukraine-Krise: Ifo warnt vor Ölpreisschock >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Nvidia, MTU, Palantir, ... » Gelingt die Bodenbildung? - u.a. mit ... Ukraine-Krise: Ifo warnt vor Ölpreisschock: "Träfe private Haushalte und Industrie gleichermaßen" Am Freitag entspannt sich die Lage auf dem Ölmarkt leicht. Doch ein Krieg in Osteuropa könnte die Energiepreise und damit die Inflation weiter in die Höhe treiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...