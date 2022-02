61 Prozent der Deutschen stehen einem Abtauchen ins Metaverse positiv gegenüber. Immerhin elf Prozent nutzen es sogar schon. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Mediennetzwerks OMD. Eine repräsentative Online-Befragung von OMD Germany und Annalect bietet aktuelle Einblicke in die Erwartungen der Deutschen an virtuelle Welten. Dabei stellt die Umfrage einen durchaus positiven Trend fest. Die Befragten waren dem Metaverse gegenüber in ihrer Mehrheit aufgeschlossen. Fast zwei Drittel der Deutschen kann sich Metaverse-Nutzung vorstellen So gaben 61 Prozent der 3.000 Befragten ...

