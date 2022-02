Da hat sich Pat Gelsinger einiges vorgenommen! Der Intel-CEO verkündete seine Zukunftspläne für ein langfristiges Wachstum - und lässt sich dabei von ikonischen Führungskräften inspirieren. Auf der Investor Meeting 2022, die von Intel gestreamt wurde, verriet CEO Pat Gelsinger, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren Großes vorhat. Fünf Nodes in vier Jahren In nur vier Jahren will Intel gleich fünf Nodes auflegen und zur Produktionsreife bringen. Doch es soll auch darum gehen, die Werte und den Spirit ehemaliger Führungskräfte wie Gordon Moore, Robert Noyce und Andy Grove in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...