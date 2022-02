Standard Lithium leuchtet heute in kräftigem Grün. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund fünf Prozent. Damit müssen für eine Wertpapier nun 6,39 USD hingeblättert werden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund dreiundzwanzig Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch liegt bei 7,86 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. ...

