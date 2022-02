Eigentlich kündigte sich in der Ukrainekrise bereits Entspannung an, nachdem Russland verkünden ließ, Militäreinheiten von der Grenze wieder abzuziehen. Am Donnerstag warnten die USA allerdings erneut vor einem möglichen baldigen Kriegsbeginn und auch der Ton zwischen dem Westen und Russland wird wieder schärfer. Das brachte die Börsen wieder enorm unter Druck.Zu spüren bekam das unter anderem BioNTech (US09075V1026), wo die Kurse gleich um satte 4,4 Prozent in die Tiefe purzelten und sich bei Handelsschluss mit 139 Euro unter der Linie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...