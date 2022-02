Las Vegas und Vancouver, 18. Februar 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung ("LOI") mit einer US-Tochtergesellschaft von Shanghai Shunho New Materials Technology Co. (Shenzhen: 002565) ("Shunho") zwecks Entwicklungsarbeiten für ein White-Label-"Heat-not-burn"-Gerät sowie heizbare Sticks, die das von TAAT entwickelte tabakfreie und nikotinfreie Beyond Tobacco-Material in allen drei Geschmacksrichtungen enthalten (Original, Smooth, und Menthol), abgeschlossen hat. Heat-not-Burn-Tabakprodukte waren erstmals in den 2010er-Jahren als Alternative zu brennbaren Tabakzigaretten kommerziell erhältlich, und sie eliminierten viele der Schwächen von E-Zigaretten, die Nikotin durch Dampf statt Rauch bereitstellen. Da sich die Verbraucher im Vergleich zu anderen Tabakzigarettenalternativen gegenüber Heat-not-Burn-Produkten nachweislich als besonders treu erwiesen haben, hat TAAT die Möglichkeit erkannt, seinen bestehenden internationalen Marktanteil in der Tabakindustrie auszubauen, indem es eine Expansion in die Kategorie "Heat-not-Burn" mit einem tabakfreien und nikotinfreien Angebot plant, das zu den ersten seiner Art in den USA gehören würde.

Zusätzlich zur Beschaffung von heizbaren TAAT-Sticks, die aus dem unternehmenseigenen Beyond Tobacco-Material hergestellt werden, wird Shunhos US-Tochter ein proprietäres Heat-not-Burn-Gerät auf "White-Label"-Basis liefern, das in den USA unter dem Markennamen TAAT vertrieben werden soll. Einzigartig ist, dass dieses Gerät eine Rückwärtskompatibilität mit beheizten Tabaksticks bieten wird, die von den Mitbewerbern des Unternehmens angeboten werden, sowie mit den heizbaren TAAT-Sticks in den Geschmacksrichtungen Original, Smooth und Menthol.

Shunho mit Hauptsitz in Shanghai ist ein renommiertes Tabakdienstleistungsunternehmen, das eng mit internationalen Tabakunternehmen zusammengearbeitet hat. Shunho hat ein Portfolio von Unternehmen, die derzeit elektronische Zigaretten- und Verdampfungsprodukte der nächsten Generation entwickeln. TAAT wird der erste ausländische Drittanbieter sein, mit dem eine Shunho-Tochter für eine White-Label-Produktion von Heat-not-Burn-Produkten zusammenarbeitet. Darüber hinaus werden Vertriebsdienstleistungen für die TAAT Heat-not-Burn-Angebote über verschiedene interne und externe E-Commerce-Kanäle in den USA bereitgestellt.

TAAT plant, in den USA ein Angebot an Heat-not-Burn-Produkten zu starten, das aus heizbaren TAAT-Sticks in den Geschmacksrichtungen Original, Smooth und Menthol sowie einem White-Label-Heat-Not-Burn-Gerät bestehen soll, das mit den heizbaren Tabaksticks der Mitbewerber rückwärtskompatibel ist.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: "Unser Ziel ist, den Verbrauchern bessere Alternativen zu Tabakzigaretten zu bieten, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, auf Nikotin zu verzichten und gleichzeitig das Erlebnis zu bewahren, das sie so schätzen. Nach nur fast einem Jahr des Verkaufs von TAAT mit Produkteinführungen in den gesamten USA, haben wir außergewöhnliche Erfolge erzielt, indem wir den Verbrauchern das neuartige Konzept eines brennbaren Produkts anbieten, das weitgehend der Erfahrung ähnelt, eine Tabakzigarette zu rauchen, aber ohne Tabak oder Nikotin. Obwohl dies uns glaubwürdig positioniert, um Marktanteile im größten Segment der Tabakkategorie zu gewinnen, ist es wichtig, daran zu denken, dass es neben Zigaretten noch mehrere Nischensegmente für Tabak gibt. Der Grund, warum wir uns für das Segment Heat-not-Burn entschieden haben, liegt darin, dass es die ‚schwierigste' Option unter allen kommerziell erhältlichen Alternativen zu Zigaretten ist. Die Tabakindustrie hat stark in den Aufbau einer Nutzerbasis für Heat-not-Burn investiert, so sehr, dass dies in bestimmten Märkten sogar die wichtigsten Marken von Tabakzigaretten ersetzen könnte. Wir freuen uns, innovative Technologien zu nutzen, um ein einzigartiges nikotinfreies und tabakfreies Erlebnis zu schaffen, indem wir Verbrauchern, die diese Methode derzeit verwenden und bevorzugen, Heat-not-Burn anbieten. Da das TAAT-Heat-not-Burn-Gerät sowohl mit TAAT-Sticks als auch mit den heizbaren Tabaksticks bestimmter Mitbewerber funktionieren wird, glauben wir, dass diese Strategie unsere Werte als Unternehmen authentisch verkörpert, indem sie den Verbrauchern die Auswahl und Flexibilität bietet, die sie verdienen."

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wurde TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: die erfolgreiche Entwicklung von TAAT-Heat-not-Burn-Sticks für die kommerzielle Fertigung, die bestätigte Kompatibilität der Heat-not-Burn-Sticks (von TAAT und/oder Mitbewerbern) mit dem lizenzierten Heat-not-Burn-Gerät, die Einführung des TAAT-Heat-not-Burn-Angebots in den Vereinigten Staaten, die Bereitstellung langfristiger Fertigungs- und Vertriebsleistungen für das TAAT-Heat-not-Burn-Angebot durch Shunhos US-Tochtergesellschaft, wie in der Pressemeldung beschrieben. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

