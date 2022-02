Der Saudi Fund for Development (SFD) hat zwei neue Entwicklungsprojekte im Wasser- und Wohnungssektor eingeweiht und den Grundstein für ein Projekt im Transportsektor in Dschibuti mit einem Gesamtbetrag von 137 Millionen USD gelegt.

Während eines offiziellen Besuchs in der ostafrikanischen Nation traf sich der CEO des Saudi Fund for Development, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, mit dem Präsidenten der Republik Dschibuti, SE Ismail Omar Guelleh, um die von SFD finanzierten Projekte zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Wert von 305 Millionen USD seit 1982 zu besprechen.

Im Rahmen des Besuchs eröffneten Herr Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad und der Premierminister von Dschibuti, Herr Abdoulkader Kamil Mohamed, ein neues Projekt zur Versorgung von 45.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser in der Küstenprovinz Obock. Es wird mit einem von Saudi-Arabien über die SFD bereitgestellten Zuschuss von 10 Millionen USD finanziert und umfasst den Bau von 105 km Wasserleitungen und acht Wassertanks, um sauberes Wasser aus der Region Bissidiro zu pumpen.

Der CEO und Premierminister des SFD legte auch den Grundstein für die Modernisierung von 60 km der Ausfallstraße Dschibuti-Galafi, die ursprünglich von Saudi-Arabien über den SFD mit 120 Millionen USD finanziert wurde. Die Straße stellt eine lebenswichtige Wirtschafts- und Handelsverbindung mit ihren Nachbarländern dar.

Al-Marshad weihte außerdem den Bau des Projekts mit 120 Wohneinheiten mit SE Frau Amina Abdi Aden, Ministerin für Städte, Stadtplanung und Wohnungsbau, ein. Das Projekt wurde mit einem Zuschuss von 7 Millionen USD von der saudischen Regierung finanziert, der über die SFD bereitgestellt wurde.

Der Premierminister von Dschibuti dankte dem Königreich Saudi-Arabien und der SFD für ihr Engagement für nachhaltige Infrastrukturprojekte in Dschibuti und für ihre anhaltende Freundschaft über die letzten vier Jahrzehnte. Er räumte ein, dass die bereitgestellten Investitionen einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wachstum leisteten und wichtige soziale Vorteile mit sich brachten, die zu mehr Wohlstand und Stabilität führten.

Bei dieser Gelegenheit sagte der SFD-CEO, Saudi-Arabien sei stolz auf seine engen Beziehungen zu Dschibuti: "Der Saudi Fund for Development hat eine etablierte Erfolgsbilanz bei der Unterstützung nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Initiativen in Entwicklungsländern. Wir freuen uns, unseren Brüdern in Dschibuti fortlaufende sozioökonomische Unterstützung im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitsentwicklungszielen zu leisten."

