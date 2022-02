Der französische Impfstoffentwickler Valneva sah sich zuletzt stürmischen Zeiten ausgesetzt. Die Aktie wurde an der Börse regelrecht durchgeschüttelt. Doch jetzt könnte sich diese Achterbahnfahrt in einen neuen Aufwärtstrend verwandeln. Denn die Franzosen haben sich jetzt festgelegt, wann mit der Auslieferung des Totimpfstoffs VLA2001 begonnen werden soll.

So hat Valneva kürzlich den April als Liefertermin für sein Vakzin genannt, sofern die Europäische Arzneimittelbehörde bis dahin die Zulassung für den Wirkstoff erteilt hat. An der Börse scheint diese Nachricht noch nicht angekommen zu sein. Denn nachdem die Aktie schon am Donnerstag deutlich schwächer notierte, ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...