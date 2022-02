Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX rutschte diese Woche um 4,2% auf unter 3.900 Punkte ab. Neben der Unsicherheit über eine anstehende Zinswende belastete die Ukraine- Russland-Krise die Kurse europaweit und sorgte für hohe Volatilität. In Öster- reich standen besonders die ATX-Schwergewichte RBI und Erste Group unter Abgabedruck. Gute Nachrichten zum Geschäftsverlauf der berichten- den Unternehmen verhallten leider ungehört in diesem Umfeld. Die Vienna Insurance Group gab ihren vorläufigen Vorsteuergewinn für 2021 bekannt, der das obere Ende der Guidance nochmals toppte. Zudem einigte sich der Versicherungskonzern mit Ungarn über eine Kooperation, sodass man der geplanten Übernahme der Aegon-Gesellschaften in CEE einen großen Schritt nähergekommen ist. DO&CO ...

