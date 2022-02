Das Kraftfahrt-Bundesamt will von Tesla wissen, warum in Deutschland 13.500 Model Y und Model 3 ohne das für autonome Fahrfunktionen erforderliche Steuergerät ausgeliefert wurden. Der Grund dürfte in der Chipknappheit liegen. Dem Spiegel liegen Dokumente vor, die belegen sollen, dass Tesla in seiner Gigafactory in Shanghai bei mehreren Zehntausend Autos kein zweites Steuergerät eingebaut hat. Aus diesem Bestand sollen zwischen Ende Dezember 2021 und Mitte Februar 2022 rund 65.000 Fahrzeuge nach Europa, davon 13.500 nach Deutschland, geliefert worden sein. Tesla reagiert auf Chipmangel, streicht FSD Wie der Spiegel ...

