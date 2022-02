Die Frage nach der Impfpflicht erregt nicht nur hierzulande momentan die Gemüter. Auch in den USA wird hinter vorgehaltener Hand immer wieder über das Thema getuschelt. Eine solche Impfpflicht dürfte BioNTech auf Sicht Milliardenumsätze einbringen, sofern diese Pflicht denn auch langfristig eingeführt wird. Für die nächsten Monate dürften die allermeisten westlichen Länder noch über ausreichend Impfstoff verfügen.

Die BioNTech-Aktie wurde an der Börse in den vergangenen Tagen kräftig durchgeschüttelt. Am Montag startete der Kurs an der Wall Street mit einem Minus fast zehn Prozent. Tags darauf ging es sechs Prozent wieder hoch. Einem unveränderten Mittwoch folgte dann am Donnerstag erneut ein Einbruch von fast fünf Prozent. ...

