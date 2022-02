Kiew - Deutschland verschärft die bestehende Reisewarnung für die Ukraine. "Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen", heißt es in einer am Samstag aktualisierten Warnung des Auswärtigen Amtes.



Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten angesichts massiver Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen weiter zugenommen. "Eine militärische Auseinandersetzung ist jederzeit möglich", so das Auswärtige Amt. Bereits letzte Woche hatte die Bundesregierung eine entsprechende Warnung ausgesprochen, allerdings mit einer etwas schwächeren Formulierung. Es war geraten worden, von nicht dringend notwendigen Reisen abzusehen.

