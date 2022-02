von Oliver Ristau, Euro am Sonntag Normalerweise arbeitet Pedro Balau täglich an der Küste von Caparica bei Lissabon. An dem breiten Sandstrand südlich der Tejo-Mündung unterhält er mit seinem Bruder eine Schule für Wellenreiten und Kitesurfen. Doch weil Corona den boomenden Tourismus in Portugal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...