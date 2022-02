Viele Investments in die Zukunft sind in den vergangenen Wochen abgestraft worden. Doch die Zukunft steckt an der Börse manchmal in Werten, die ganz und gar langweilig sind. Der Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität, Elektromobilität und der Ausbau der Datenautobahnen schreitet unaufhörlich voran. Während der Markt bislang vor allem diejenigen Unternehmen gefeiert hat, die besonders laut aufgetreten sind, könnte jetzt die Zeit der Leisetreter beginnen. Der Rohstoffsektor profitiert in vielen Bereichen vom Wandel - und bietet obendrein einen Schutz vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...