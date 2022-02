Nach der zunehmenden Nervosität in der Vorwoche verstärkten die Marktteilnehmer in der abgelaufenen Handelswoche ihre Engagements in bereits zuvor erkennbare Trends. Neben schwächeren Aktienmärkten und durch die gestiegene Risikoaversion fallenden langfristigen Zinsen profitierten dabei insbesondere die Edelmetalle von den anhaltenden geopolitischen Spannungen mit Russland. Die Fluchtwährung US-Dollar blieb weiter fest, und der Schweizer Franken erzielte weitere Terrain-Gewinne gegen den Euro. Überproportional zulegen bei den Edelmetallen konnten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...