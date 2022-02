Börsianer schauen nach Osten. Während Russland beteuert, keinen Einmarsch in die Ukraine zu planen, scheint sich im Donbass die Lage zuzuspitzen. Am Aktienmarkt würde eine Eskalation kurzfristig wohl einen Knick abwärts auslösen. Doch Analysten raten zum Aussitzen. Auch die Inflation und mögliche Notenbank-Reaktionen bleiben im Fokus der Börsianer. Der Wochenausblick. Das geopolitisch nervöse Umfeld hatte den deutschen Aktienmarkt zuletzt in Mitleidenschaft gezogen. Auch das längere Wochenende in ...

