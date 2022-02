DAX-Wochenanalyse wieder an der 15000 und damit an der großen Support-Zone. Zudem skizziert sich eine brisante Lage beim Nasdaq und Bitcoin. Der Wochenstart galt an den Aktienmärkten als großes Warnsignal. Basierend auf den ersten wirklich brisanten Meldungen von der Grenze zur Ukraine, tauchten die Aktienmärkte erst einmal sprichwörtlich ab. Politische Unsicherheit über eine Eskalation des Konfliktes ...

