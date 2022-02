DJ Douglas-Chefin für Sonntagsöffnungen - Innenstädte beleben

Berlin (Dow Jones)--Die Chefin der Parfümeriekette Douglas, Tina Müller, hat sich für Ladenöffnungen an Sonntagen ausgesprochen: "Sonntags-Öffnungen wären sehr wichtig, um den stationären Handel und damit die Innenstädte zu beleben", sagte Müller der Bild am Sonntag. "Der Onlinehandel und die Gastronomie, wie auch das Kulturprogramm, haben ja auch am Wochenende geöffnet."

February 20, 2022

