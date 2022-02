Der Kursverlauf von Morphosys hat mittlerweile einen Ausverkaufs-Charakter. Allein in der vergangenen Woche musste die Aktie vier der fünf Sitzungen mit Kursverlusten beenden, wobei es Morphosys am Montag und Donnerstag besonders heftig erwischt hat. Mittlerweile kostet die Aktie nur noch rund 24 Euro. An ein solches Kursniveau können sich vermutlich nur noch die wenigsten erinnern…

Denn Morphosys ist mittlerweile so günstig wie seit November 2012 nicht mehr. Die gesamten Gewinne der vergangenen zehn Jahre also quasi verpufft. Zum Jahreswechsel 2019/2020 notierte der Kurs zeitweise im Bereich von 150 Euro! Doch ist eine solche Talfahrt wirklich gerechtfertigt oder übertreiben die Börsen hier ...

