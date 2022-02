PEKING (dpa-AFX) - IOC-Präsident Thomas Bach hat die Olympischen Winterspiele in Peking für beendet erklärt. Es seien "wahrhaft außergewöhnliche" Spiele gewesen, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag bei der Zeremonie im Vogelnest-Stadion. Der 68-Jährige mahnte vor dem Hintergrund internationaler Konflikte die politischen Spitzen in aller Welt, sich ein Beispiel an "Solidarität und Frieden" unter den Athleten zu nehmen.

Zudem forderte Bach die gerechte Verteilung von Impfstoffen. Das Winter-Spektakel in Peking hatte wie die Sommerspiele in Tokio nur mit strikten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie stattfinden können.

Bach dankte den chinesischen Gastgebern und den tausenden freiwilligen Helfern. Man heiße "China als Wintersport-Nation willkommen", sagte der IOC-Chef. Die nächsten Winterspiele werden 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ausgetragen. 2024 ist Paris Gastgeber der Sommerspiele./hc/DP/jha