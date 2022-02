DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/19. und 20. Februar 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Biontech plant Produkte für Krebstherapien in 4 bis 5 Jahren

Konkrete Planungen zur Krebsbekämpfung hat Aufsichtsratschef Helmut Jeggle in einem Interview vorgestellt. Man plane, in rund vier bis fünf Jahren Krebstherapien auf den Markt zu bringen. Unter anderem gehe es bei den Zelltherapien um Hodenkrebs bei Männern. Wenn die Technologie dort funktioniere, könne man diesen Ansatz "schneller auf andere Indikationen ausweiten".

Wintersturm Ylenia könnte Versicherer 500 Millionen Euro kosten

Kosten in Höhe von rund 500 Millionen Euro könnten auf deutsche Versicherer durch den Ylenia zukommen. Wie das Manager-Magazin berichtet, schätzt dies die Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln. Nahezu alle Regionen Deutschlands seien von dem Sturm getroffen worden.

Nordex will offenbar Rostock verlassen

Windanlagenhersteller Nordex erwägt offenbar, die Produktion in Rostock einzustellen, berichten Ostseezeitung und NDR. Grund könne die billigere Produktion in Asien sein, vermutet der Sender. Sollte es zur Schließung kommen, wären in Rostock fast 2.000 Männer und Frauen unmittelbar betroffen. Die Betriebsräte seien am Donnerstag informiert worden.

Porsche will halbe Milliarde Euro in Elektro für Baureihe 718 investieren

Der Sportwagenbauer will eine halbe Milliarde Euro für die elektrische Nachfolgegeneration der Baureihe 718 mit Boxster und Cayman investieren, berichtet die Automobilwoche. Porsche will laut Entwicklungschef Michael Steiner 2025 mindestens ein Drittel rein elektrische Fahrzeuge verkaufen, 2030 sollen es zwei Drittel sein.

Douglas-Chefin für Sonntagsöffnungen - Innenstädte beleben

Die Chefin der Parfümeriekette Douglas, Tina Müller, hat sich für Ladenöffnungen an Sonntagen ausgesprochen: "Sonntags-Öffnungen wären sehr wichtig, um den stationären Handel und damit die Innenstädte zu beleben", sagte Müller der Bild am Sonntag.

Kraftfahrt-Bundesamt leitet Prüfverfahren gegen Tesla ein

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat ein Prüfverfahren gegen US-Autohersteller Tesla eingeleitet. Dabei geht es um die elektronische Spurwechselfunktion des "Autopiloten", den Tesla für einige seiner Modelle als Zubehör anbietet. Der US-Hersteller ließ eine BamS-Anfrage unbeantwortet.

Heil: Mindestlohn kommt Mittwoch - 22 Prozent Lohnsteigerung

Die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro soll kommende Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil zum Tagesspiegel. Für "viele Beschäftigte bedeutet der Mindestlohn von 12 Euro im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22 Prozent." Davon würden über 6 Millionen Beschäftigte profitieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2022 11:23 ET (16:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.